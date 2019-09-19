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عالم

محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو الأوضاع فى المنطقة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:28 ص
جريدة الدستور
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا، تطورات الأوضاع في المنطقة

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا تجمع الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي.

ووصل بومبيو إلى السعودية، الأربعاء، لبحث التوتر مع إيران عقب هجمات استهدفت معملين لأرامكو.

وأكد ولي العهد السعودي لوزير الخارجية الأمريكي أن الاعتداءات التخريبية على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال بومبيو إن بلاده تدين الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وحريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، مبديًا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تساند وتدعم أمن واستقرار السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية.

وأكد أن بلاده على يقين بأن هجوم أرامكو لم يكن حوثيا من اليمن ولكن نفذته إيران.

وشدد على أن حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني ستستمر طالما أنه يواصل سلوكه المزعزع للاستقرار.

ولاقى الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية إدانات دولية وعربية موسعة.

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