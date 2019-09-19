الشركات الإماراتية تشارك فى معرض "كيه" للبلاستيك بألمانيا

تشارك دولة الإمارات في معرض "كيه" الدولي للبلاستيك الذي تستضيفه مدينة ديسيلدورف الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر المقبل ويعد أكبر معرض للبلاستيك في العالم.



ومن بين الشركات الإماراتية المشاركة في المعرض الذي سيجمع 2200 شركة عالمية رائدة من 165 دولة على مستوى العالم شركة "إنتربلاستيك" وشركة "جولدن كي ميدل إيست" وشركة "جلف أدفانسد بوليمرز" و"باكليت" وشركة "باور أديدفيس".



ويسلط المعرض الضوء على قضايا الطاقة والموارد وكفاءة المواد والفرص الاستثمارية في القطاعات المتخصصة، حيث ستتاح الفرصة للعارضين من دولة الإمارات فرصة للتواصل مع زملائهم العارضين وكذلك الزوار من جميع قارات العالم.



وتشير البيانات الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن تنمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في دولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال السنوات المقبلة.