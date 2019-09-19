أسهم وول ستريت تغلق متباينة لعدم وضوح رؤية المركزى الأمريكى

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي للأسهم الأمريكية بلا تغير يذكر، أمس الأربعاء، مع إرسال صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي إشارات متباينة بشأن خطوتهم القادمة، وذلك على الرغم من أنهم خفضوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في تحرك كان متوقعًا على نطاق واسع.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 37.06 نقطة، أو 0.14%، إلى 27147.86 نقطة، بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا مرتفعًا 1.03 نقطة، أو 0.03%، عند 3006.73 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 8.62 نقطة، أو 0.11%، ليغلق عند 8177.39 نقطة.



وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 1.75% إلى 2.00%.



وفي إعلانه عن خفض الفائدة، قال مجلس الاحتياطي الأمريكي، إن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب ضد الصين والتباطؤ الاقتصادي العالمي يثيران مخاطر لإيجاد عوامل غير مواتية لنمو الاقتصاد الأمريكي، لكن مجلس الاحتياطي الأمريكي أرسل إشارات متباينة بشأن نوع الإجراءات التي قد يتخذها في اجتماعاته المقبلة.