التأمين الصحى: بدء العمل بعيادة "علاج الألم المزمن" ببورسعيد

تبدأ منظومة التأمين الصحى الشامل، اليوم الخميس، "عيادة علاج الألم المزمن" لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وذلك بمستشفى التضامن بالمحافظة كمبادرة من مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة لدى المنتفعين من المنظومة.



وأوضحت المنظومة، أن العيادة ستكون متاحة أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا.



وتختص "عيادة علاج الألم المزمن" بعلاج الألم الحاد والمزمن من أجل تقديم الإغاثة للمريض وتحسين نوعية الحياة لديه من خلال إيجاد نظام صحي متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن لديه بما يضمن مستوى معيشي صحي أفضل للمواطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.



ومن الحالات التى تعالجها "عيادة علاج الألم المزمن" ألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري، ألم المفاصل، ألم الحوض المزمن، ألم السرطان، الاعتلال العصبي السكري، ضيق القناة الشوكية، اضطرابات المفاصل، الألم المزمن بعد الجراحة، الذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب الدعامة، والعديد من الآلام الأخرى، والتي تعالج باستخدام أدوية وتقنيات غازية حديثة.