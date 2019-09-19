حقيقة تراجع أسعار الأسماك بنسبة 30% فى الأسواق

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الإدارة المركزية للدرسات وتنمية التجارة الداخلية بقطاع التجارة الداخلية، إن هناك تراجعًا في أسعار الأسماك بنسب تراوحت مابين 20% إلى 30%؛ نتيجة زيادة المعروض من الأسماك وركود في المبيعات؛ بسبب انشغال المواطنين بالاستعداد لموسم المدارس وتلبية متطلبات ابنائهم في مراحل التعليم المختلفة.



وأضاف "خليل"، في تصريح لـ"الدستور"، أن حجم استهلاكنا من الأسماك سنويا تصل نحو مليون و800 ألف طن، مقارنة بإنتاجنا من الأسماك والذي يصل لنحو مليون و200 ألف طن، ونستورد الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك البالغة نحو 600 ألف طن.



وأوضح أن سعر البلطي تراجع إلى 28 جنيها بدلا من 30 جنيها و35 جنيها، والمكاريل تراجع إلى 35 جنيهًا، والبلطي الأسواني لـ21 جنيها بدلا من 28 جنيها.