السفير الإماراتى يلتقى مفوض عام جناح كازاخستان فى "إكسبو 2020"

استقبل الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الإمارات لدى جمهورية كازاخستان ألين شايجونوسوف، مفوض عام جناح جمهورية كازاخستان في معرض "إكسبو 2020 دبي".



وشهد اللقاء الذي تم في مقر السفارة الإماراتية بالعاصمة نور سلطان، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وأشار السفير الإماراتي إلى أهمية مشاركة جمهورية كازاخستان في معرض "إكسبو 2020" الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 10 أبريل 2020 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".



وتابع: "ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا معرضا دوليا بمشاركة أكثر من 200 بلد وشركة ومنظمة ومؤسسة تعليمية".



وأكد السفير الإماراتي أن البعثة سوف تكون على تواصل دائم مع المفوض العام لجناح كازاخستان للإطلاع على سير العمل فيما يتعلق بإنشاء الجناح في المعرض.



بدوره، أكد ألين شايجونوسوف، مفوض عام جناح كازاخستان في المعرض الدولي بدبي، اهتمام القيادة في جمهورية كازاخستان بالمشاركة في المعرض وأن تظهر كازاخستان بالصورة اللائقة في هذا الحدث.



وأعرب عن شكره العميق للإمارات على الاهتمام الدائم بجناح كازاخستان.