شركة تابعة لصندوق محمد بن راشد تستثمر ملايين الدولارات فى "واحد للاستثمار"

أعلنت شركة دبي كالتيفت للاستثمار المحدودة التابعة لصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع استثمارها بملايين الدولارات في شركة "واحد للاستثمار".



وتمكن المنصة الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - المدخرين من جميع فئات الدخل من الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم والسندات الإسلامية المسؤولة أخلاقيا على المستوى العالمي.



وتعد شركة واحد للاستثمار من أوائل الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتمتع بموارد استراتيجية كشريك طويل الأجل وستقدم الشركة رأس مال مهم للنمو والتوسع، إضافة إلى تعزيز المعرفة على مستوى القطاع، فضلا عن خبرتها عبر المنطقة.



وقال عارف العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي كالتيفت: "يشهد الطلب على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفاعا مستمرا ومن الضروري تبني ثقافة الابتكار في هذا المجال".



وتابع: "يؤدي التعاون مع الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا المالية مثل واحد للاستثمار الرائدة في مجال الابتكار عبر قطاع التكنولوجيا المالية إلى توفير أفضل المنتجات في فئتها والمشجعة على الإدماج المالي ومحو الأمية وتوفير فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمدخرين من جميع الفئات".



وتنضم دبي كالتيفت إلى قاعدة مستثمرين قوية ومتماسكة في شركة واحد للاستثمار تضم أكبر صناديق الاستثمار الخاصة والكيانات السيادية ومكاتب الثروات العائلية البارزة على مستوى العالم.



من جهته، قال جنيد وحدنا الرئيس التنفيذي لشركة "واحد للاستثمار": "تواصل واحد للاستثمار تعزيز قاعدة المساهمين عبر انضمام المستثمرين الاستراتيجيين تماشيا مع مهمتها العالمية الطموحة".



وأشار إلى أن النمو العالمي للشركة ساهم في جعلها أول شركة للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة حاصلة على تقييم بقيمة 100 مليون دولار العام الماضي.