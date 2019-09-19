جوارديولا يكيل المديح لرياض محرز

أثنى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الجزائري رياض محرز جناح فريقه، معتبرا أن اللاعب في قمة مستواه في الوقت الحالي.



اللاعب الجزائري الدولي سجل هدفا وصنع آخر في فوز الفريق السماوي 3-0 على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.



وعقب المباراة قال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "رياض محرز لعب بشكل جيد على مدار الموسم الماضي، لكنه يلعب بشكل أساسي أكثر في الموسم الجاري، ومستواه في القمة حاليا".



وأضاف: "محرز لاعب رائع، يساعد في الدفاع بخلاف واجبه الهجومي من الممتع مشاهدته".



وعن المباراة، صرح: "الطريقة التي لعبنا بها كانت ممتازة للغاية، خلقنا العديد من الفرص الرائع، كل اللاعبين كانوا مذهلين، أفضل حتى مما كانوا عليه في الموسم الماضي".



وبخصوص الاعتماد على فرناندينيو في مركز قلب الدفاع، عقب: "هو لاعب يمكنه اللعب في العديد من المراكز ولديه شخصية جيدة، ولذلك هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ليس لدي أي شك بأنه سيلعب بشكل مستقر في خط الدفاع".



ويعاني السيتي حاليا من أزمة في خط الدفاع، حيث يغيب الفرنسي أيمريك لابورت لمدة قد تصل إلى 6 أشهر بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي نهاية أغسطس، قبل أن يتعرض الإنجليزي جون ستونز لإصابة عضلية خلال التدريبات ستبعده عن المشاركة لفترة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.



وعن المباراة المقبلة للفريق، اختتم بيب: "لقد بدأت بالفعل التفكير في مباراة واتفورد الأسبوع المقبل، لا يوجد لدينا الكثير من الوقت بعد أن بدأنا دوري الأبطال خارج ملعبنا".



وكان محرز (28 عاما) انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 67.8 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2023.



وطوال الموسم الماضي شارك النجم الجزائري في 44 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع مثلها، فيما شارك في 6 مباريات هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.