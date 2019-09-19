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رياضة

زيدان يعترف بتواضع مستوى ريال مدريد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:19 ص
جريدة الدستور
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اعترف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بتواضع مستوى فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة الفريقين بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، ورفض استخدام أعذار لتبرير الخسارة الثقيلة بثلاثية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم تحمل الحارس تيبو كورتوا مسؤولية الهزيمة.

واستهل الريال مشواره في دوري أبطال أوروبا بهزيمة ثقيلة في الجولة الافتتاحية بثلاثية دون رد، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى، لتتواصل سلسلة النتائج المتذبذبة للفريق الملكي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نحن جميعا في قارب واحد كلاعبين وجهاز فني، عندما نفوز نفوز جميعا، وعندما نخسر نخسر جميعا، الآن الكل مذنب وليس كورتوا فقط".

وعن أداء فريقه في المباراة: "قدمنا أداء سيئا أمام سان جيرمان، خسرنا كل المواجهات الفردية ولم نصنع الفرص، رغم إلغاء هدفين لنا فنحن لا نستحق الفوز".

وأحرز للريال جاريث بيل وكريم بنزيمة في مباراة باريس، قبل أن يتم إلغاء الهدفين لعدم صحتهما.

وأضاف: "لم نسدد ولا مرة على مرمى سان جيرمان، لم يعجبني ذلك، تقريبا لم ندخل إلى المباراة، وهم لعبوا بشكل جيد في المقابل".

وواصل زيدان انتقاده لمستوى فريقه، وأوضح: "افتقدنا للكثافة العددية في مناطقهم، التركيز أيضا كان غائبا لذلك ظهرنا بهذا الشكل".

وأتم زيدان: "المنافس تفوق في كل شيء، في المباراة بأكملها، أعتقد أن ذلك أمر مزعج في هذه المرحلة من المسابقة".

وبعد نتائج مخيبة الموسم الماضي عززت إدارة النادي الملكي صفوف الفريق بمجموعة من الصفقات الجديدة في فترة النتقالات الصيفية الماضية، أبرزها التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش في خط الهجوم، والبرازيلي إيدر ميليتاو والفرنسي فيرلاند ميندي في الدفاع.

وكان الفريق الملكي، المتوج بـ3 ألقاب متتالية بدوري الأبطال بين 2016 و2018، خرج خالي الوفاض الموسم الماضي، باستثناء تتويجه بكأس العالم للأندية في الإمارات.

ويحتل الريال حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط من أول 4 جولات، بفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر، علما بأن الفريقين سيلتقيان، الأحد المقبل، في الجولة الخامسة.

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