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حوادث

تجديد حبس متهم بإعادة إحياء ألتراس زملكاوى

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:23 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم على خلفية التحقيقات في اتهامه بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الزمالك والمعروفة بـ"الوايت نايتس" 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وأجرت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تحرياتها حول عدد من المتهمين من مشجعى نادى الزمالك أعضاء ألتراس زملكاوى، فى قضية اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "وايت نايتس"، والتى ذكرت أنهم اشتركوا مع آخرين فى محاولة إعادة إحياء تنظيم مخالف للقانون، تحت مسمى "الوايت نايتس" يهدف لإثارة الشغب فى الأندية الرياضية.

ووجهت النيابة فى القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة، وقررت حبسه سابقًا 15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية.

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