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رياضة

بونوتشى يلوم الركلات الثابثة بعد تعادل يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:22 ص
جريدة الدستور
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أعرب المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس، عن حزنه الشديد لتعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما كان متقدما بهدفين دون رد.

ونجح أتلتيكو مدريد في التعادل مع يوفنتوس في الدقائق الأخيرة 2-2 بعدما كان متأخرا بفارق هدفين، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي عقب اللقاء، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا "أمر مؤسف أن نتقدم في النتيجة ونفقد النقاط في النهاية، الكرات الثابتة أصبحت تسبب لنا مشاكل كثيرة".

وكان يوفنتوس تقدم بنتيجة 2-0 عن طريق خوان كوادرادو وبليز ماتويدي، لكنه تلقى هدفين عن طريق ستيفان سافيتش وهيكتور هيريرا من كرتين ثابتتين.

وأضاف بونوتشي: "لقد هربنا من هذا السيناريو الصعب ضد نابولي وحصلنا على النقاط الثلاث، لكن فشلنا في ذلك أمام أتلتيكو وفقدنا نقطتين مهمتين".

يذكر أن يوفنتوس نجح في تحقيق الفوز بصعوبة على نابولي بنتيجة 4-3 بالدوري الإيطالي، حيث كان متقدما في النتيجة بفارق 3 أهداف واستطاع منافسه تعديل النتيجة قبل أن يحسم "السيدة العجوز اللقاء" بهدف السنغالي كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه.

وتابع بونوتشي "من سوء الحظ أخطأت تسديدة (البرتغالي كريستيانو) رونالدو المرمى في اللحظات الأخيرة".

وعن حدوث بعض المشادات بين الكولومبي خوان كودرادو وزملائه في يوفنتوس عقب اللقاء، قال بونوتشي "الجميع كان يرغب في تحقيق الفوز وشعرنا بالتوتر لكن علينا مناقشة هذه الأمور في الغرف المغلقة".

ويلعب فريقا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم أيضا باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

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