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مصر

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:41 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، منشورًا يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، وذلك بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وتضمن المنشور الذى حصلت "الدستور" على صورة منه، 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

كما تضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.

وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المتحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك المادة الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الافراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الأدوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا، ضمت "فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".

ونصح المنشور المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقال إن تلك الإجراءات جاءت بناءً على تقارير هيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".

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