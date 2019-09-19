أحمد ماضى: سعيد بالتعاون مع فضل شاكر...و"يا ترى" تشبه "فضل"

أعرب الشاعر اللبناني أحمد ماضي، عن سعادته بالتعاون مع المطرب فضل شاكر في أغنية "يا ترى" التي من المقرر طرحها في الأيام القادمة، وهى من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.



وحول تعاونه مع فضل شاكر في الوقت الحالي، أكد الشاعر أحمد ماضي في تصريحات لـ"الدستور" أنه يجب على الجميع التعامل مع فضل باعتباره فنانا مثل الآخرين".



وأضاف ماضي: "يا تري أغنية شجن كلها إحساس تشبه فضل شاكر وتدور فكرتها حول الاشتياق وليست عاطفية وهي باللهجة اللبنانية".



وسبق أن تعاون الثنائي فضل شاكر وأحمد ماضي في أعمال مثال: جو الروح التي جمعت شاكر مع اليسا و"نسيتها".



يذكر أن آخر أغاني فضل شاكر كان "حبيتك" التي طرحها عبر قناته على "يوتيوب" وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع علي أباظة وحققت 6 ملايين مشاهدة.