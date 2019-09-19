اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بـ"إهانة القضاء"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، المعارضة المقدمة من المحاميين منتصر الزيات، ومحمد منيب، و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية.



كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات، والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه، بحق الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، و19 آخرين، بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية "إهانة القضاء".



يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.