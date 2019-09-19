الأمم المتحدة: السوريون يتفقون على لجنة تشكيل الدستور

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، توافق الأطراف السورية على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد.



وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إنه يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، والمبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن بوضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات، وذلك وفق وكالة الأنباء الفرنسية.



وتتكون اللجنة المقترح تشكيلها من 150 عضوًا، 50 منهم يختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة.



وتجد خلافات بين المعارضة والحكومة السورية حول آلية عمل اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.



وأدانت الحكومة السورية مساعي الولايات المتحدة وتركيا تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا لدعم المسلحين والاعتداء على السيادة السورية، مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي لهذا الأمر.