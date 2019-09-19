تعرف على أسباب وعلاج دوالى الساقين

يشتكي العديد من الأشخاص خاصة كبار السن من مشكلة دوالي الساقين التي تسبب المظهر المزعج للقدمين، حيث تظهر على شكل خطوط متعرجة ومنتفخة على الساقين والفخذين، ويمكن رؤيتها بشكل واضح وتظهر باللونين الأزرق والأحمر وتكون في بعض الأحيان بارزة عن سطح الجلد.



وأوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة الأسباب الخاصة بالدوالي:-

زيادة الوزن، وبعض العوامل الوراثية، وتغير مستويات الهرمونات في الجسم والوقوف لفترات طويلة والحمل والتقدم في العمر.



أما علاج دوالي الساقين من خلال: -

تغيير أسلوب الحياة حيث ينصح المريض بالتخلص من الوزن الزائد.

تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

الحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة وارتداء الجوارب الضاغطة.

استخدام أشعة الليزر لعلاج دوالي الساقين من خلال إجراء بسيط يؤدي إلى تحسن الحالة بشكل كبير.



ويوجد طريقتان لاستخدام أشعة الليزر في العلاج:

ففي حالة الدوالي البسيطة يتم تسليط أشعة الليزر على الجلد لعلاج الأوردة المصابة ويحتاج العلاج إلى عدة جلسات يحددها الطبيب.

وفي حالات أخرى يتم تسليط أشعة الليزر داخل الوريد المصاب عن طريق قسطرة دقيقة يتم إدخالها إلى الوريد المتضرر تحت تأثير التخدير الموضعي، يعمل الليزر على إغلاق الوريد فيختفي ويموت بعد فترة.