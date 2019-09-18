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رياضة

كاسميرو: لا يجب البحث عن أعذار بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد كارلوس كاسميرو، نجم وسط نادي ريال مدريد لكرة القدم، أنه لايتعين على فريقه أن يبحث عن أعذار بعد الهزيمة الساحقة بثلاثية نظيفة التي مني بها مساء اليوم الأربعاء أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في أولى مباريات الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال كاسيمرو في تصريحات مع قناة "موفيستار بلوس" التليفزيونية: "لا توجد أعذار، نحن في الوقت المناسب لتغيير الكثير من الأشياء، نعرف أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نقوم بتحسينها، ولكن هذا اليوم كان عصيبا، إنه(باريس سان جيرمان) فريق كبير وأظهر مستوى رائعا".
وكان ريال مدريد قد سقط هذا المساء بثلاثية نظيفة أمام مضيفه باريس سان جيرمان في مستهل مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 20202019
وأضاف كاسميرو قائلا: "لم يتفوقوا علينا في الشراسة، حاولنا دائما أن نبذل أقصى ما لدينا، ولكن عندما تكون النتيجة 3 صفر تظهر السلبيات بشكل أكبر، لقد قمنا بعملنا ولكن هذا الملعب معقد للغاية".
وأشار كاسميرو إلى أن ريال مدريد سنحت له بعض الفرص أيضا، واختتم قائلا: "لقد سجلنا هدفين ولكن دون جدوى، أعتقد أنه لا يوجد أعذار، لم نلعب بشكل جيد، إنها لحظة حساسة للتحدث، ولكننا نعمل من أجل التغيير".
يذكر أن ريال مدريد سجل هدفين في لقاء اليوم ولكن حكم اللقاء ألغاهما بعد الاحتكام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

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