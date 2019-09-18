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رياضة

دي ماريا المخضرم يقود سان جيرمان لانتصار كاسح على ريال مدريد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:56 م
جريدة الدستور
وكالات
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قدم انخيل دي ماريا أداء متفردا ليسجل هدفين ويساعد باريس سان جيرمان في الفوز على ضيفه ريال مدريد الاسباني 3-صفر في المباراة التي جرت بينهما ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة
القدم اليوم الأربعاء.
وفي غياب الثلاثي المميز المؤلف من كيليان مبابي ونيمار وادينسون كافاني، سجل دي ماريا هدفين في الشوط الأول ليكبل سان جيرمان أداء ريال طوال اللقاء وأضاف توماس مونييه الهدف الثالث في
الوقت بدل الضائع.
وفشل ريال بقيادة مدربه زين الدين زيدان، والذي أطاح بباريس سان جيرمان في دور 16 للبطولة في موسم 2017-2018 وغاب عنه مجموعة من اللاعبين البارزين خلال اللقاء الذي أقيم على استاد بارك دي برينس، في إطلاق تسديدة واحدة على المرمى وتعرض لأول هزيمة له هذا الموسم.
وتصدر سان جيرمان جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط متفوقا على كلوب بروج وغلطة سراي. وتعادل بروج مع غلطة سراي سلبيا في وقت سابق اليوم.
وبينما قد ينظر إلى انتصار سان جيرمان باعتباره إظهارا لنوايا الفريق في البطولة، فإن الطريق لا يزال طويلا أمام بطل الدوري الفرنسي لكي يلقي بثلاث مرات متتالية، خرج فيها من دور 16 للبطولة،
خلف ظهره للأبد. ويشمل هذا السجل الهزيمة المؤلمة أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي.
ومع إيقاف نيمار وإصابة مبابي وكافاني، بدأ الأرجنتيني ماورو ايكاردي في خط الهجوم عقب خوضه لأول نصف ساعة له مع سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمام ستراسبورج مطلع الأسبوع الحالي.
ولم يكن لإيكاردي أي تأثير كبير لكن دي ماريا استطاع الا يشعر أحد بافتقار مواطنه لحساسية المباريات.

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