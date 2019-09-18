طيران مجهول يقصف مقار الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية

أكد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرات يعتقد أنها مسيرة قصفت مواقع لقوات الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية القريبة من الحدود مع العراق.



وأوضح المصدر الأمني العراقي أن الضربة الجوية استهدفت مقر فصائل "فاطميون" التابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن 5 قتلى و9 جرحى، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وتعرضت مقار الحشد الشعبي لعمليات قصف مؤخرا ما أسفر عن مقتل عددا كبيرا من عناصره وتدمير مقاره، وسط اتهامات لقوات التحالف الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قوات الحشد.



وأكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في وقت سابق اليوم أن بلاده لا يمكن أن تكون أداة للعدوان على دول الجوار والصواريخ التي استهدفت شركة أرامكو بالسعودية لم تنطلق من العراق.



وحذر عادل عبد المهدي من أنه إذا أصبح العراق ساحة حرب فإن المنطقة ستشتعل داعيا الجميع إلى الحوار، وأكد أن العراق حصل على تصريحات من الأطراف الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وخلال المكالمة الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأكدوا أن معلوماتهم تشير إلى أن الصواريخ التي سقطت على شركة أرامكو لم تنطلق من العراق، وأكدت الأمر ذاته بريطانيا.