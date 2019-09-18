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عالم

جريتا تونبرج تدعو الكونجرس إلى الإصغاء لعلماء المناخ

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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دعت الفتاة السويدية الناشطة في مجال حماية المناخ جريتا تونبرج، نواب الكونجرس الأمريكي إلى "الإصغاء إلى العلماء" واتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي، وذلك خلال كلمة وجهتها تونبرج للكونجرس اليوم الأربعاء.
وقالت الفتاة (16 عاما): "لم آت لتقديم ملاحظات معدة سلفا"، مضيفة أنها بصدد تقديم تقرير تاريخي للأمم المتحدة بشأن المناخ صدر في أكتوبر الماضي، وحذر من الآثار الكارثية للاحتباس الحراري.
وقالت تونبرج: "لا أريد منكم أن تصغوا إليّ. أريدكم أن تصغوا للعلماء. وأريدكم أن تتوحدوا خلف العلم، ثم تتخذوا إجراء حقيقيا".
وقالت تونبرج لأعضاء الكونجرس أنها "شعرت بالغضب" عندما علمت بأزمة المناخ لأول مرة.
واستضافت لجنة مجلس النواب المشتركة تونبرج ونشطاء شباب آخرين مهتمين بحماية المناخ.
وقال بيل كيتينج، النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، للنشطاء "ما كنا لنصل إلى هذا الموقف الآن" إذا كان الجميع "قاموا بدورهم بالفعل".
واعترف كيتينج: "فشل جيلنا في معالجة أزمة المناخ بشكل ملائم".
والتقت تونبرج بالرئيس السابق باراك أوباما يوم الاثنين الماضي خلال زيارتها لواشنطن، في إطار حملة لزيادة التوعية بشأن أزمة المناخ.

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