الديهي لـ عصام حجي: "مريض نفسي ومرتزق يهاجم مصر بالخارج"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يجرى خارج مصر لا يقل خطرا عما يتم التخطيط له داخل مصر.



وأضاف "الديهي"خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": أن هناك مرتزقة في جنيف، منهم عصام حجي، عالم وكالة ناسا، الذي استعان بمحامي أجنبي في جنيف للدفاع عن الإخوان ومحمد مرسي، والهجوم على مصر.





وأوضح "الديهي"، أن عصام حجي "دلدول الإخوان"، مؤكدا أن عصام حجي "مريض نفسي، ولم يلتحق بالجيش لأنه يمتلك عقدة نفسية، ولديه شعور بالنقص ولذا يهاجم الدولة المصرية".



وتساءل "الديهي": إيه الفرق بين عصام حجي وبين معتز مطر ومحمد ناصر؟".

