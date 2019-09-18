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تقارير ومتابعات

السفارة المصرية بكازاخستان تقيم حفلا على شرف حضور ممثل شيخ الأزهر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
إسلام أبو المجد
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في أجواء مصرية احتفالية، أقام المستشار عبدالحميد الرافعي القائم بأعمال سفير جمهورية مصر العربية بكازاخستان، حفلًا ومأدبة عشاء على شرف حضور الدكتور نظير محمد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان السابع، فى إطار نشر رسالة الإسلام الوسطي، وأيضا بمناسبة تواجد الفريق المصري المشارك في أقوى بطولة عالم للكبار والمؤهلة لدورة أولمبياد طوكيو 2020.

وكان في الاستقبال من البعثة الدبلوماسية الأستاذة الدكتورة راندا الملحق الثقافي المصري في كازاخستان ورئيس البعثة التعليمية بوسط آسيا، والدكتور أشرف الرصاصي وأشرف السعدي الملحقين المالي والإداري.

وبدأت اليوم فى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان أعمال الأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان السابع، بحضور كل من الدكتور نظير محمد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر والدكتور محمد الشحات الجندى نائبا عن معالى د. محمد مختار جمعةً وزير الأوقاف، وستتوالى جلسات الانعقاد لإعداد كل ما يتعلق بالمؤتمر المقرر انعقاده 2021.

يأتي المؤتمر في إطار نشر رسالة الإسلام الوسطى أحد معالم الدولة المصري وتعمل عليها الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية والمكتب المصرى للعلاقات التعليمية والثقافيةً.

وضم الفريق الرياضي، عميد محمد محمود رئيس بعثه بطوله العالم للمصارعة وعضو الاتحادين المصري والإفريقي للمصارعة، المدير الفني للروماني الكابتن حسام مصطفي حامد والمدرب محمد إبراهيم زقلط روماني والمدير الفني للمصارعة الحرة الدكتور فرج عبدالرازق والمدير الفني للمصارعة النسائية الكابتن محمد طلبة.

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