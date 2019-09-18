أولمرت: نتنياهو لن يشكل الحكومة وأتوقع اللجوء للانتخابات مجددا

أكد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو لن يكون رئيس الوزراء المقبل على أي حال.



وأوضحت "القناة 7" العبرية نقلا عن أولمرت اليوم أن نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الحالي ليس لديه أي فرصة لتشكيل الحكومة، وستكون هناك جولة انتخابية ثالثة، وذلك وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وأظهرت التقارير الأولية، مساء أمس الثلاثاء، تفوق كتلة "يسار الوسط" في الانتخابات العامة الإسرائيلية على كتلة اليمين التي ينتمي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.



وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن كتلة "يسار الوسط" حصلت على 58 مقعدًا في الكنيست، فيما حصلت كتلة اليمين على 54 مقعدًا، من أصل 120 مقعدا، وتحتاج الكتلة إلى 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، ما يمثل ضربة مؤلمة لنتنياهو.



وكشفت القناة العبرية الـ13 أيضا عن تقدم حزب "أزرق أبيض" المعارض (يسار) وحصوله على 34 مقعدًا، فيما حصل حزب الليكود على 33 مقعدا.



ويحق لـ 6 ملايين و365 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.