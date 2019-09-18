الديهي: لولا ستر الله والجيش المصري لأصبحنا مثل سوريا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لولا ستر الله ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لكنا أصبحنا مثل سوريا.



وأضاف "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": أن النسيان هو آفة الشعوب.



وناشد"الديهي" الشعب المصري بأن يتذكروا ما كنا فيه وما نحن فيه الآن، مشددًا على أن ما تشهده مصر من هجوم مخطط من قطر وتركيا.

