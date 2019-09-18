الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
تميزت الفنانة زمردة، بأدوار الفتاة الأرستقراطية في بداية حياتها الفنية، وساعدها على ذلك إتقانها للعديد من اللغات وشكلها الجذاب.

وبعد دخولها المجال الفني بفترة تغيرت أدوارها بشكل كبير وحصرها المخرجون في أدوار الشر، فعرفت بالفتاة التي تدبر المكائد لسرقة خطيب شقيقتها أو من سرقة حبيب البطلة.

والفنانة الراحلة في حياتها الخاصة كانت على خلاف ذلك تمامًا، فقد كشفت في مقال قديم لها بمجلة "الكواكب"، أن أهم الدروس التي استفادتها من الحياة، هي على النقيض تمامًا عند أغلب الناس، فهم يقولون "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، وأنا أومن بأنك إذا صرفت ما في الجيب آتاك ما في الغيب.

وأضافت، أن كثير من الأمور لو راقبناها جيدًا لعرفنا أن الله لا يهمل الخير دون جزاء ولا يهمل الشر دون عقاب، حتى في حياتنا نفسها.

وروت حادثة وقعت لها قالت عنها: "تعودت أن أعاون سيدة محتاجة بمرتب شهري بسيط، وكنت أؤمن دائمًا بأن الله يرزقني من أجل هذه السيدة رغم أنني كنت ولا أزال اتمسك بمبدأ أصرف ما في الجيب واعتمد على ما في الغيب".

وأضافت: "حدث أن زارتني هذه السيدة في الموعد المعتاد ولم يكن عندي سوى جنيهين فقط لم أكن امتلك غيرهما بالإضافة إلى أنني كنت في أشد الحاجة إلى معونة لكي أدفع بعض التزاماتي وأعطيت لسيدة جنيهًا واستبقيت لنفسي الأخر، وقبل أن أغرق في بحور الوساوس والخوف من نتائج هذا العسر الشديد فاجآتني رحمة الله بشروة لا بأس بها ممثلة في عقود ثلاثة أفلام".

الفنانة زمردة شاركت في الكثير من أفلام الكوميديا، وتزوجت من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنتها إنجي واختفت عن الأضواء بعد آخر أفلامها وتحديدًا منتصف فترة الستينات ولم يُعرف عنها شيء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"أحلى من الشرف ما فيش" أشهر إفيهات "إكسلانس" الشر توفيق الدقن

البارودي: أمتلك التسجيلات والرسائل التي تؤكد صحة موقفي من سعد

"محور الشر"في الأعمال الدرامية.. نجوم يبدعون في تقديم أدوار الأذى

فريد شوقي وجمال عبد الناصر.. كلاهما حارب على طريقته

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

"فساد الأمير".. "تميم" يحتمي بـ"الموساد" وقصوره في بريطانيا وإيران وتركيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"المصريين الأحرار" عن بيان تيار الكرامة: "ضجيج بلا طحين".. وكلماتكم تخدم الأعداء

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات.. الملف الأسود لـ"الأميرة إسماعيل الضبع" المسيئة للدولة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا للجرام

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

"صدمة بنيامين" في الكنيست.. نتنياهو يحاول النجاة بـ"تكتل اليمين".. وجانتس يسعى للتغيير بـ"العرب"

الأرصاد: درجات الحرارة تعود للارتفاع بداية من الأسبوع المقبل

"فساد الأمير".. "تميم" يحتمي بـ"الموساد" وقصوره في بريطانيا وإيران وتركيا

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

تعرف على أسباب وعلاج دوالى الساقين

اكتشاف خطر غير متوقع للباراسيتامول

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

"الأطباء العرب" يدعو لتعزيز ثقافة سلامة المرضى وحمايتهم من الأخطاء الطبية

الرئيس نيوز

"الجيل" يطالب تيار الكرامة بمراجعة موقفه السياسي: يصب بصالح قوى خارجية

"الأحرار الدستوريين" يؤكد دعمه للرئيس.. ويندد ببيان تيار الكرامة

"المصريين الأحرار" لـ "الكرامة": كفاكم ضجيجا بلا طحين

رئيس "عربية النواب": السيسي قاد نهضة حقيقية ودشن مشروعات عملاقة

منوعات

أبل تنتقد الاتحاد الأوروبي مع بدء معركة الضرائب

بريطانية تتخلص من إدمان الخبز وتفقد 70 كيلو جرام من وزنها

قدرات خارقة لبندقيات القنص الروسية Kord (فيديو)

السجن 20 و18 عاما على أمريكيين بتهمة تعذيب الأطفال

كشكول

"التعليم" تصدر قرار هام بخصوص رياض الأطفال والصفوف الأولى بالابتدائية

تغيرات في قيادات المدرسة الدولية الحكومية بالشروق والعبور

"طه" يفتتح مدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية بعد تحويلها لـ"عسكرية"

محافظ كفرالشيخ: معلمو "علي عبدالشكور' ضربوا أروع الأمثلة فى العمل الإنسانى

إسلام سياسي

تقرير حقوقي: ميلشيات الحوثي ترتكب 1039 انتهاكًا بحق المدنيين

هل تورط أردوغان في توترات الشمال السوري من أجل تدخله العسكري؟

مستشار مرسي يفتح النار على "محمد علي"

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين


زيت وسكر

هؤلاء أكثر عرضه للإصابة بمرض السكري

تعرف على موعد طرح وحدات “سكن مصر”

شرطة التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق

“الصحة” تكشف معلومات خطيرة عن الصبغات الطبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
المزيد

الثقافة

أنا وهؤلاء.. ذكريات حسين حمودة مع الكبار

"خرج ولم يعد".. حكايات من دفاتر أهل الكتابة عن "لطش الكتب"

سويلم وشبلول يناقشان إبداعات كاتبة الأطفال سماح عزت

جار النبي الحلو يكشف تفاصيل روايته الجديدة "المنور"

صفحتنا ع الفيس بوك