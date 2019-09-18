محرز يقود مانشستر سيتي لاجتياز شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز 3 صفر على مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني اليوم الأربعاء في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لدينامو زغرب الكرواتي 4 صفر على ضيفه أتالانتا الإيطالي.



وتصدر دينامو زغرب ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على مانشستر سيتي، فيما احتل شاختار وأتالانتا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.



وتقمص محرز دور البطولة في لقاء سيتي مع شاختار، بعدما بادر بالتسجيل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 24، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه الألماني إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 38.



وتكفل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 76.



وبهذا الانتصار، صالح مانشستر سيتي جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المباغتة 2 3 أمام نورويتش سيتي يوم السبت الماضي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي، كما واصل الفريق الإنجليزي تفوقه على نظيره الأوكراني، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة القارية.



وعلى ملعب (ماكسيمير ستاديون)، تلقى أتالانتا، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، خسارة موجعة صفر 4 أمام مضيفه دينامو زغرب.



وافتتح مارين ليوفاتش التسجيل للفريق الكرواتي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يرتدي زميله ميسلاف اورسيتش ثوب الإجادة في اللقاء، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 و42 و68.