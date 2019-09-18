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رياضة

"الدولي للدراجات" يسعى لإقامة سباق ضد الساعة للفرق المختلطة في أولمبياد باريس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الأربعاء أنه قد يتم السماح بإقامة سباق ضد الساعة تتابع للفرق المختلطة ضمن برنامج سباقات الدراجات على الطرق في أولمبياد باريس 2024 إذا ما ثبت أن السباق يملك شعبية في بطولة العالم للدراجات هذا العام.

وسيظهر السباق، الذي تم تجربته في بطولة أوروبا في الكمار هذا العام، في بطولة العالم بيوركشير يوم الأحد المقبل وذلك لأول مرة حيث سيتألف كل فريق وطني من ثلاثة متسابقين من الرجال ومثلهم من النساء.

ويأتي هذا عقب دعوات للارتقاء بسباقات الدراجات للسيدات على الطرق وهو ما يحتمل أن يتيح سباقا إضافيا على الطرق في باريس إلى جانب منافسات الطرق والفردي ضد الساعة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الأربعاء "سيكون الاتحاد الدولي مهتما برؤية كيفية تطور هذه الصيغة خلال الفترة الأولمبية المقبلة وهو منفتح على العمل مع اللجنة الأولمبية الدولية لتقديم صيغة جديدة ومبتكرة للبرنامج الحالي لسباقات الدراجات على الطرق في الألعاب الأولمبية. مع النظر للمستقبل، سيتناسب هذا تماما مع هدفنا بشأن استكمال المساواة بين الجنسين في دورة 2024 الأولمبية بباريس مع وجود هدف يتمثل في استمتاع متسابقي الدراجات من الرجال والنساء بحصة متساوية على صعيد عدد المشاركين والأحداث والميداليات".

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