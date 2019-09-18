ضياء رشوان: القوات المسلحة حاضرة في كل الأزمات لحماية الوطن

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن القوات المسلحة المصرية حاضرة في كل الأزمات لحماية الوطن، مشيرا إلى أن مشهد الأكمنة في يناير 2011، إذا استمر كان سيحول مصر إلى جمهوريات وكانت ستتفكك الدولة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية نزلت في يناير 2011 لإزالة الميليشيات الإرهابية من الشوارع ولحماية الدولة.



وأوضح أن نظرية المؤامرة التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية تفضحهم دائما.

