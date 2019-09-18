مقتل 4 أشخاص إثر انفجار خارج مطعم بمقديشو

قالت الشرطة الصومالية اليوم الأربعاء إن انفجار سيارة مفخخة خارج فندق ومطعم في العاصمة مقديشو خلف أربعة قتلى، على الأقل، وسبعة مصابين.



وقال علي حسن، المتحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية، إن الانفجار وقع حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) في شارع مكة المكرمة المزدحم، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للزيادة.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، إلا أنه يحمل بصمات جماعة الشباب المتشددة، التي كثيرا ما تنفذ تفجيرات في مقديشو.



وقبل ساعات قليلة، أصيب خمسة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في ضواحي المدينة، بينهم مهندس مدني من تركيا.



وأعلن الجيش الصومالي اليوم الأربعاء مقتل 17 من عناصر جماعة الشباب، بينهم قائدان بارزان، في عمليات مختلفة.



وأضاف الجيش أن قتالا اندلع بين الجانبين في منطقة حيران وسط البلاد بعد أن حاولت الميليشيا نصب كمين لقوات صومالية. وجرى تدمير العديد من المركبات التي تستخدمها الجماعة، وقتل اثنين من أفرادها.



وتشن الجماعة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات بشكل منتظم في هذه البلاد المضطربة تستهدف المباني الحكومية والفنادق والمطاعم.