ميريهان حسين تتألق بالأزرق في جلسة تصوير جديدة.. صور

خضعت الفنانة ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصورة الفوتوغرافية عزة مراد، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



واختارت ميريهان حسين، للجلسة فستان أزرق مشقوق لأعلى الساق، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمالها.



من ناحية أخرى تشارك ميريهان حسين، في بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك"، في الحلقات التي تحمل اسم "اكدب عليا شوية"، وعدد حلقاتها خمس حلقات، ويشارك في بطولتها بجانب ميريهان حسين، مراد مكرم، ومؤمن نور وأمير شاهين والمغربية طاهرة، واللبنانية صبا الرفاعي.

