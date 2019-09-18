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عالم

لبنان: القضاء العسكري يبرئ متهما من محاولة تفجير طائرة إماراتية في استراليا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:55 م
جريدة الدستور
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قضت محكمة عسكرية في لبنان، في جلستها المنعقدة مساء اليوم، ببراءة شخص لبناني يحمل الجنسية الأسترالية، في قضية اتهامه بالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي ومحاولة تفجير طائرة ركاب إماراتية فوق مدينة سيدني الأسترالية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، قضت بتبرئة المتهم عامر الخياط، حضوريا، بعدما اعتبرت أن عناصر الجريمة غير متوافرة في حقه.

وتضمن نص الحكم القضاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، غيابيا، في حق كل من أشقاء عامر الخياط، وهم كل من خالد ومحمود الخياط (يقيمان في استراليا) وطارق الخياط الموجود في سوريا ويقاتل ضمن صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، ومعاقبة الشقيق الرابع محمد الخياط غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما (المتواجد في استراليا).

وكانت النيابة العامة العسكرية، قد أسندت إلى المتهمين جميعا الاشتراك في التخطيط والإعداد لتفجير طائرة الركاب التابعة لشركة الاتحاد الإماراتية.

وسبق لوزارة الداخلية اللبنانية أن أعلنت في أغسطس من عام 2017 عن إلقاء القبض على المتهم عامر الخياط عقب وصوله إلى لبنان، على خلفية توليه دورا محوريا في محاولة تفجير الطائرة الإماراتية عقب إقلاعها من مدينة سيدني، مشيرة إلى أن شقيقه (طارق) غادر لبنان إلى مدينة الرقة في سوريا، حيث يضطلع بأدوار قيادية في تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت التحقيقات بأن عامر الخياط، كان يحمل حقيبة يد تحتوي على كمية من المتفجرات المخفاه في ماكينة فرم للحم، وأنه تم إلغاء سفره أثناء صعوده الطائرة، بسبب الوزن الزائد والحجم المتضخم للحقيبة، وكان المخطط المُعد أن يقوم بتفجير انتحاري عقب إقلاع الطائرة بعشرين دقيقة.

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