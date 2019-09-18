العراق: علاقتنا مع الكويت متميزة ونحذر من الشائعات

أكد السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي، العلاقات بين الكويت وبغداد متميّزة، وأن الخلاف الأخير بين البلدين بشأن الحدود البحرية لن يؤثر على علاقات البلدين، وأن العراق منفتح على جميع دول الجوار التي تربطه معها علاقات جيدة.



وأوضح الهاشمي في تصريح على هامش مشاركته في حفل للسفارة الأفغانية أمس بالكويت أن هناك اتفاقيات قديمة تحكم التعاون بين الكويت والعراق، ولا يوجد شيء جديد، لأن الأزمة الحاصلة في المنطقة طارئة وحديثة، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.



وحذر السفير العراقي من أن المجازفات وبناء الأمور على مجرد شائعات وأخبار تفتقد إلى المصداقية، سيجر المنطقة إلى ويلات، مؤكدا أن الهم الأساسي بالنسبة لبلاده هو إعادة بناء البلد واكتساب احترام الناس.



وأضاف: "جميع الدول تنأى بنفسها ولا تدعم الحروب، لأنه يكفينا ما نحن فيه من مآس".



وقدم العراق مؤخرا شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكويت يزعم فيها بناء الكويت منصة بحرية في منطقة متنازع عليها بين البلدين، فيما أكدت الكويت أن المنصة داخل مياهها الإقليمية.