توماس يشارك في منافسات ضد الساعة

قال الاتحاد البريطاني للدراجات، اليوم الأربعاء، إن جيرينت توماس سيشارك في منافسات ضد الساعة وسباق الطرق في بطولة العالم للدراجات الأسبوع المقبل في يوركشاير.



وكان توماس يستهدف المنافسة في سباق ضد الساعة ضمن أهدافه لنهاية الموسم، بعد أن حل وصيفا لإيجان بيرنال زميله في فريق إنيوس في نسخة هذا العام من سباق فرنسا.



وسينافس أليكس دوسيت بطل بريطانيا في سباق ضد الساعة أيضًا في المنافسات في 25 سبتمبر الجاري.



واختارت بريطانيا، 6 متسابقين فقط بدلا من ثمانية بعد خروجها من قائمة أفضل 10 فرق في التصنيف.



وسينضم إلى توماس في سباق الدراجات على الطرق، بن سويفت وأوين دول وتاو جيجان هارت وإيان ستانارد وآدم ييتس.

