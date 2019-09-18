ماركينيوس يعكر فرحة توخيل أمام ريال مدريد

فقد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان سلاحا مؤثرا خلال مواجهة ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.



واضطر توخيل لاستبدال لاعبه البرازيلي ماركينيوس قبل مرور 70 دقيقة من اللقاء، ليشارك مكانه أندير هيريرا.



وشكا ماركينيوس من إصابة عضلية، لم يقدر بعدها على استكمال اللقاء.



وحل أندير هيريرا بديلا أثناء تقدم الفريق الباريسي بهدفين دون رد، سجلهما الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بالدقيقتين 14 و33.



ويعاني بي إس جي من عدة إصابات مثل تيلو كيرير، دراكسلر، كيليان مبابي وإدينسون كافاني.