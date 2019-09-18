الأردن يمزق شباك سيريلانكا بتصفيات آسيا للناشئين

مزّق منتخب الأردن للناشئين، شباك مضيفه السيريلانكي وبنتيجة 7-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.



وأحرز منتخب الأردن سباعية الأهداف في الشوط الثاني من زمن المباراة وعن طريق: سيف الطاهر بالدقيقة 52، عبد القادر العالم بالدقيقتين (60،67)، محمد عبيدات بالدقيقة 74، سراج المعايطة بالدقيقتين (76،85)، معاذ عليمات بالدقيقة 93.



وسبق مباراة الأردن، فوز كبير حققه منتخب طاجيكستان على الكويت وبنتيجة "9-0".



ويخوض منتخب الأردن المباراة الثالثة الجمعة المقبل أمام الكويت وهو ذات اليوم الذي سيواجه فيه طاجكستان منتخب نيبال.