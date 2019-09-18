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الديهي يطالب المستفيدين من مشروعات الدولة بعمل "لايف" لشكر الرئيس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:49 م
الديهي
الديهي
رباب الأهواني
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أطلق الإعلامي نشأت الديهي، مبادرة دعا خلالها المصريين لعمل بث مباشر لمدة دقيقة عبر صفاحتهم على موقع التواصل الاجتماعي للحديث عن إنجازات الدولة.

وأضاف "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء: أن هناك مليون مواطن مصري، تم علاجهم من "فيروس سي" ضمن مبادرة 100 مليون صحة، المشروع العبقري العملاق، الذي تضمن الكشف وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.

وطالب "الديهي" مرضى "فيروس سي" الذين تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بتوجيه الشكر للدولة المصرية على علاجهم عبر بث مباشر عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد على أن محافظة كفر الشيخ أصبحت خالية من فيروس سي، بعد أن كانت أعلى محافظة في نسب الإصابة، مشيرًا إلى أنه فقد أعز الناس عليه بسبب فيروس سي، معلقا، "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد نسى الحلم الذي انتظرناه طويلًا وأصبح حقيقة بعلاج مرضى فيروس سي".

وناشد "الديهي" المواطنين بعمل بث مباشر لما يحدث من إنجازات بأماكن عملهم أو إقامتهم، قائلًا: "دايما الباطل صوته عالي، ويحدث ضباب وشبورة، وإحنا مش ضعاف، وفي ناس مخلصة بتحب البلد، واللي بيحب مصر يقف جنب مصر".

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