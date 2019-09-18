إيمري يريح أوزيل وسقراطيس قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت

قرر أوناي إيمري مدرب أرسنال اراحة صانع اللعب مسعود أوزيل وقلب الدفاع سقراطيس باباستاثوبولوس في مستهل مشواره بدور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب اينتراخت فرانكفورت الألماني غدا الخميس.

وكانت أول مشاركة لأوزيل مع أرسنال هذا الموسم الأحد الماضي في التعادل 2-2 على ملعب واتفورد ولعب 71 دقيقة لكن إيمري قال إنه سيمنح لاعب الوسط الألماني راحة؛ استعدادا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

وقال إيمري للصحفيين، "سقراطيس ومسعود لن يشاركا في هذه المباراة لأننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأحد.

"قراري جاء استنادا إلى أن (أوزيل) لعب بالفعل. أركز أولا على التشكيلة الأساسية لمباراة الغد. خاض مباراته الأولى الأحد الماضي ولعب بشكل جيد وأظهر قدراته ومهاراته. كانت اسهاماته الأولى جيدة وسيساعدنا في المباريات القادمة. تنتظرنا مباراة أخرى يوم الأحد".

وتعرض أرسنال لانتقادات حادة بعد أن فرط في تقدمه ليتعادل أمام واتفورد.

وفقد أرسنال السيطرة على المباراة في الشوط الثاني وأهدى توم كليفرلي هدفا من خطأ دفاعي فادح قبل أن يرتكب البرازيلي ديفيد لويز خطأ ساذجا ضد روبرتو بيريرا أسفر عن ركلة جزاء، وبعد ذلك أهدر واتفورد فرصتين سهلتين لانتزاع الانتصار.

وسدد واتفورد 31 كرة وهو أكبر عدد من المحاولات على أرسنال في الدوري منذ انطلاق أوبتا في رصد إحصاءات المسابقة بموسم 2003-2004.

غير أن إيمري قال إن ارسنال سيلتزم بطريقته أمام فرانكفورت وسيتطلع إلى تحسين الأداء الأحد المقبل (أمام أستون فيلا) مستفيدا من أداء الفريق حين تقدم أرسنال في الشوط الأول 2-صفر أمام واتفورد.

وأضاف إيمري "أول ما يتبادر إلى الذهن هو كيفية تحسين الأداء واستعادة الثقة منذ بدء المباراة والسيطرة على مقاليد الأمور.

عانينا الأحد الماضي أكثر مما توقعنا. كما ارتكب اللاعبون بعض الأخطاء وأهدرنا عدة أهداف.

"نريد السيطرة على اللعب في كل مباراة من خلال الاستحواذ على الكرة والتمركز الجيد كما فعلنا في الشوط الأول الأحد الماضي".

وتأهل فرانكفورت إلى الدور قبل النهائي من نسخة العام الماضي بالدوري الأوروبي وخسر أمام تشيلسي الذي واصل طريقه وتوج باللقب.

وقال إيمري، الذي توج بلقب البطولة ثلاث مرات مع اشبيلية لكنه خسر في المباراة النهائية العام الماضي، إنه يتطلع لخوض تحديات جديدة هذا الموسم.

وأضاف "عادة ما يضغط اينتراخت بقوة. علينا تجنب ارتكاب بعض الأخطاء التي حدثت الأحد الماضي. غدا سنخوض تحديا جديدا لإظهار قدرتنا على التحسن".

"سنواجه غدا نفس الفريق الذي تأهل للدور قبل النهائي أمام تشيلسي العام الماضي. ستكون مباراة صعبة. يتملكنا شعور طيب إزاء البطولة هذا الموسم. خسرنا النهائي في الموسم الماضي لكننا نخوض تحديا جديدا".