الاتحاد المصري للدراجات يوقع بروتوكولا مع المدارس الرياضية

وقع الاتحاد المصري للدراجات بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي للدراجات ونائب رئيس الإتحاد الدولي والدكتورة مني يحيي مستشارة وزير التربيه والتعليم برتوكول تعاون لنشر رياضة الدراجات في مختلف المدارس الرياضية.

وتعتبر رياضة الدراجات من الرياضات الهامه في المجتمع المصري ولها تأثير وبعد اجتماعي كبير وينص البروتوكول علي نشر رياضة الدراجات في 14 مدرسة رياضية، ويقوم الإتحاد المصري للدراجات بمد المدارس بالامور الفنية حول رياضة الدراجات واهميتها في حياة الرياضي وكيفية ممارستها وبالعديد من الدراجات لنشر اللعبة والارتقاء بها عربيًا وأفريقيًا وعالميًا وتعد رياضة الدراجات من الرياضات الأوليمبية التي تحظي باهتمام كبير من جانب الدولة ويعد البروتوكول خطوة هامة علي طريق الارتقاء باللعبة وزياده قاعدة الممارسين من أجل الارتقاء بحياة الطفل وصحته وتقدم اللعبه عالميًا

