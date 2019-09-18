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توك شو

"الديهي": "كل اللي بيهاجموا مصر ولاد حرام"

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:37 م
الديهي
الديهي
رباب الأهواني
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك موضة جديدة تتمثل في بث فيديوهات ضد الدولة المصرية بحديث تافه من أشخاص تافهين، وصفها البعض بالنكاية والبعض الآخر بالتسلية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، ساخرًا من دعوات الإخوان واتباعهم للفوضى والعنف، قائلًا: "الكلب لما ينبح محدش بيرد عليه، لو ضربته بالطوب هيوقفك ويعطلك، لما حد يجي يشكك، يشكك تشكيك معقول".

وتساءل "الديهي"، من الذي يخطط لتحويل قوافل الأمل لقوافل إحباط، وتعكير مزاج المصريين من خلال بث الشائعات؟، مشددًا على أن محمد البرادعي وأيمن نور، وإعلامي الإخوان في الخارج "الراقصين"، ليس لهم أي تأثير في الناس حاليًا، ولو بثوا خطابات ضد الدولة المصرية لن يكون لها أي تأثير، فأبناء الشعب المصري الطيبين الجدعان لن ينخدعوا بذلك.

وتابع: المصري ابن الأصول لا يهاجم بلده، مضيفًا: "كل اللي بيهاجموا مصر حاليًا ولاد حرام".

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