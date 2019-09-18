موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك الكترونيا

أعلن النادي الأهلي موعد طرح تذاكر مباراته المقبلة بالسوبر المحلي أمام الزمالك، كما حدد الأسعار وفقا لما قرره اتحاد الكرة في الاجتماع التنسيقي للمباراة.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر المحلي على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.



وقال محمد مرجان المدير التنفيذي الأهلي إن الإدارة تسلمت التذاكر الخاصة بأعضاء وجماهير الأهلي، لافتًا إلى أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خصصت 4500 تذكرة لكل نادٍ وحددت فئاتها بـ100 جنيه للدرجة الثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى.



ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر المخصصة لأعضاء وجماهير الأهلي من خلال النظام الالكتروني "أون لاين" ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم.



وأوضح مرجان أن جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى شمال سيخصص لها باب الدخول رقم 3، أما حاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال فسيكون دخولها من الباب رقم "7" مشيرا إلي أنه سيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثالثة عصرًا علي ان يتم اغلاقها في السابعة مساءًا وفقًا للتعليمات الأمنية.



وناشد المدير التنفيذي للأهلي الجماهير بالالتزام كل حتي تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيريا.