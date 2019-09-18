رئيس شركة هندسية: جاحد من ينكر حدوث إنجازات في مصر

قال الدكتور ياسر عاصم، رئيس إحدى شركات الاستشارات الهندسية، إن التبرع لصندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة قطاع البناء لرد الجميل؛ جاء لكونهم اُستفزوا جدًا من الهجوم على الدولة المصرية مؤخرًا، مشيدًا بمشاركة العمال البسطاء في هذه المبادرة وليس أصحاب الشركات فقط.



وأضاف "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN": "اللي إيده في المايه غير اللي إيده في النار، إحنا مش بنام بنشغل 18 ساعة في اليوم، منذ 5 سنوات لإنجاز المشروعات القومية وييجي حد ملهوش أي قيمة يهدم دولة بكلام تافه".



وتابع: "من لا يري ما يحدث من إنجازات في مصر جاحد، والتبرع لصندوق تحيا مصر" أقل حاجة ممكن نعملها".

