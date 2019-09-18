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عالم

"عشراوي": مسلسل الإعدامات المتصاعد يتطلب وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:24 م
حنان عشراوي
حنان عشراوي
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أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، سياسة الإعدامات الميدانية على حواجز الموت التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام المواطنة آلاء وهدان، صباح اليوم الأربعاء، بإطلاق النار عليها مباشرة من قبل جنود الاحتلال عند حاجز قلنديا (شمالي القدس) وتركها تنزف حتى الموت وعدم السماح للطواقم الطبية الفلسطينية من إسعافها في مخالفة صريحة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.

وأشارت عشراوي - في بيان اليوم، إلى أن مسلسل الإعدامات مستمر ومتصاعد ومنها 68% تم على الحواجز المميتة وطال منذ 2015 حتى الآن 65 إعدامًا منهم 8 سيدات و26 طفلًا، قائلة "إن هذا السلوك الوحشي يعكس العقلية الإجرامية وثقافة الكراهية التي تغذي العنف والإمعان في القتل بدم بارد وخارج إطار القانون وتعزز الإرهاب الإسرائيلي المنظم والمتصاعد وتؤكد استهتار دولة الاحتلال بالمنظومة الدولية واعتمادها على الدعم الأمريكي المطلق الذي يمنحها حصانة ورعاية، تتيح لها مواصلة جرائمها".

ولفتت عشراوي إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال وبقائها دون مساءلة ومحاسبة يدلل على التواطؤ الأمريكي والعجز الدولي مطالبة في هذه الصدد بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

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