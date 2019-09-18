الإسماعيلي يستعد لمواجهة الجونة بالجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الجونة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز بنسخته الجديدة.



ركز الجهاز الفني للدراويش بقيادة الصربي "ميودراج يسيتش" على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها الكرات الطويلة المتقنة، وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية شاقة، تحت إشراف مخطط الأحمال الجديد "بوجان ستا مكوفيتش"، واختتم المران بتقسيمة على طول الملعب الرئيسي.

وحدد الجهاز الفني للدراويش الجمعة المقبل للسفر إلى مدينة الجونة، استعدادًا لمواجهة فريقها، حيث يتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالبطولة المحلية.



وكان إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عقد اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني أعرب خلاله عن سعادته بالانتصار الذي تحقق على حساب أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 4-2 لحساب جولة الذهاب من دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مؤكدًا ثقته في استمرار الانتصارات ببطولة الدوري.



من جانبه، قال المدير الفني الصربي إن الفريق يضم عناصر مميزة من اللاعبين الذين يجيدون اللعب بأكثر من مركز ويتمتعون بالمرونة، مؤكدًا أن الجميع سيقدم أفضل ما لديه من أجل حصد المكاسب وإعادة الفريق لمكانته المنتظرة، مطالبًا الجماهير بمواصلة الدعم بوصفها الحافز الأهم في تحقيق الانتصارات والمضي قدمًا نحو المنافسة والتتويج بالألقاب مجددًا.