"إيرباص" تبلغ السلطات الألمانية بمخالفات محتملة لبعض موظفيها

أبلغت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "ايرباص" السلطات الألمانية بوجود مخالفات محتملة من جانب بعض موظفي الشركة بشأن وثائق جمركية تتعلق بصفقتي مشتريات في ألمانيا كجزء من برنامج "خط الاتصالات والمخابرات والأمن".



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إبلاغ الشركة عن هذه المخالفات، جاء بعد عملية مراجعة داخلية قامت بها الإدارة بمساعدة من شركة خدمات قانونية خارجية.



وأكدت "ايرباص" في بلاغها استعدادها للتعاون الكامل مع السلطات الألمانية من أجل تسوية الأمر.



يذكر أن ألمانيا وفرنسا تعتبران أهم مركزين لأنشطة ايرباص المملوكة لعدة دول أوروبية.