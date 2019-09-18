ضياء رشوان: 70% من الجماعة تركوها

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأغلبية الساحقة من جماعة الإخوان الإرهابية تركوا الجماعة نظرا لتغير مشهدها.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، أن 70% من أعضاء الجماعة تركوها، مشيرًا إلى أنهم لم يتصوروا أن نظرية العنف هي التي تقود الجماعة وأنها تصل إلى هذا الحد سواء في التكفير أو التجهيل أو العنف.



وأوضح أن اعتصام رابعة المسلح أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تغير تفكيرها ومنهجها نحو العنف والقتل، لافتًا إلى أن الباقى من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي.

