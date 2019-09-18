رونالدو: كنت على وشك الانتقال لآرسنال

اعترف كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أنه كان على وشك الانتقال إلى آرسنال في بداية مشواره الاحترافي، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف بعد أن أقنعه المدرب الأسطوري ألسير أليكس فيرجسون بالتوقيع لمانشستر يونايتد.





وكان رونالدو محط أنظار المدرب آرسين فينجر بعد تألقه مع سبورتنج لشبونة موسم 2002-03، وكان هناك مفاوضات جدية بين الطرفين، قبل أن يدخل مانشستر يونايتد على خط المفاوضات ويخطف واحد من أهم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.



وقال رونالدو في مقابلة تلفزيونية “كنت على بعد خطوة واحدة من الذهاب إلى آرسنال، لم يحدث ذلك في النهاية، لكنني أقدر ما فعلوه من أجلي، وبالأخص آرسين فينجر، لكن هذه هي كرة القدم، لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث”.



وبخصوص إن كان أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أردف قائلًا “لا يمكنني التحكم في ما يحبه الناس، هناك البعض يحب لاعب معين وأشخاص آخرين يحبون لاعب آخر، بالنسبة لي اعتقد أنني الرقم واحد في القصة بأكملها، ما أعرفه الآن أنني واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة”.



يذكر أن كريستيانو رونالدو يطمح لأن يصبح الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات بعد وصوله لـ93 هدفًا رفقة منتخب البرتغال، لكنه ما زال بحاجة لتسجيل 16 هدفًا لمعادلة الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي والذي أحرز 109 أهداف دولية.