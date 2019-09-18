ماسون ماونت يفلت من كسر في الكاحل ويغيب عن مواجهة ليفربول

أفلت لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الشاب ماسون ماونت من تلقي صدمة قوية بإصابة بكسر في الكاحل بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم الأربعاء وفقا لما نقلته مجلة مترو البريطانية.





و أشارت مترو إلى أن الفحوصات أظهرت عدم وجود أي كسر في الكاحل على أن يخضع اللاعب لفحص جديد على موضع الإصابة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



و أكدت المجلة غياب اللاعب عن مباراة فريقه في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي أمام متصدر جدول الترتيب، ليفربول، لكن مدة غيابه عن الملاعب لن تكون طويلة.



و تلقى اللاعب اصابته في مباراة تشيلسي أمام فالنسيا مساء الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.