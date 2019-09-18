مفارقة غريبة تشهدها مواجهة سان جيرمان ضد ريال مدريد

من المنتظر أن تشهد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مفارقة غريبة للغاية.





النادي الفرنسي قد يكون لديه في تشكيلته اليوم لاعبين إسبان، أكثر من ريال مدريد الإسباني المتوقع أن يكون كارفاخال اللاعب الوحيد الإسباني في صفوفهم. وهو أمر لم يحدث في الفريق الأبيض منذ الجولة الثالثة في الليجا في موسم (2016ـ17)، عندما كان إسينسيو الإسباني الوحيد في الفريق.



فيما يمكن أن يكون لدى توماس توخيل 4 لاعبين إسبان، وصل الأربعة بين صيف 2018 وهذا الصيف، حيث وقع ما يصل إلى ثلاثة لاعبين إسبان للفريق الباريسي. أول من وصل كان خوان بيرنات.



هذا الصيف وقع النادي الباريسي مع ثلاثة لاعبين: الأول كان أندر هيريرا، والثاني بابلو سارابيا، فيما الثالث هو سيرجيو ريكو الذي هو الحارس الثاني لباريس سان جيرمان خلف كيلور نافاس بعدما وقع للفريق من إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.