أنسو فاتي يحصل على الجنسية الإسبانية ويقترب من تمثيل إسبانيا

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن مجلس الوزراء الإسباني وافق على منح الجنسية الإسبانية لنجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي، ومن المقرر أن يستلم جواز السفر يوم الجمعة القادم.





بناءً على طلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة، الذي توسط لدى وزارة العدل والشؤون الخارجية والثقافة بهدف تسريع الإجراءآت وتمكين النجم الناشئ من أن يكون مؤهلًا للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم تحت (17 سنة) التي تبدأ الشهر المقبل في البرازيل.



وتم تسريع حصول فاتي على جواز السفر الإسباني بهدف جعله مؤهلًا لاستدعائه لقائمة إسبانيا الأولية للمونديال والمكونة من 50 لاعبا. في حالة أنسو فاتي، المولود في غينيا بيساو، كان لديه أيضًا خيار اللعب مع البرتغال، لكنه اختار في النهائية تمثيل لاروخا.



وبدأت عملية تجنيس فاتي منذ ثلاثة أشهر، والتابع منتخب إسبانيا اللاعب منذ الموسم الماضي أي قبل ظهوره الأول بقميص برشلونة ضد ريال بيتيس.