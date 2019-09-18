سكولز: مانشستر يونايتد أخطأ بعدم التوقيع مع بديل للوكاكو

يعتقد أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز بأن النادي أخطأ بعدم التوقيع مع مهاجم خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد أن باع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.





وانتقل لوكاكو من ملعب الأولد ترافورد للانضمام إلى إنتر ميلان مقابل 72 مليون جنيه استرليني خلال الشهر الماضي وبدأ الريد ديفلز موسمه الجديد دون خيارات هجومية عديدة.



وارتبط المهاجم ماريو ماندزوكيتش إضافة إلى باولو ديبالا بالانتقال إلى المان يونايتد خلال نهاية سوق الانتقالات ولكن لم ينجح النادي في تأمين خدمات أيًا منهما.



وكان هذا يعني أن كل خيارات المدرب جونار أولي سولشاير سوف تتمحور حول ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال والأمر الذي يراه سكولز مقلقًا.